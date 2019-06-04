انتهاء تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمعهد ناصر بتكلفة 47 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مستشفى معهد ناصر، ضمن خطة التأمين الطبى الشامل استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وتفقد ضاحى أيضا مبنى علاج الأورام بالمعهد، واطمأن على تقديم أفضل رعاية الطبية للمرضى ووجه بضرورة تواجد الأطقم الطبية على مدار الـ24 ساعة وإلغاء كافة الإجازات طبقا لخطة التأمين الطبى لفترة العيد.

ويشار إلى مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه بوضع خطة تتضمن توفير "سرير رعاية" بكافة المستشفيات التى تقع فى محيط "معهد ناصر" فى إطار توفير سعة استيعابية إضافية للمعهد، يمكن تحويل المرضى إليه، وذلك بعد تقديم الرعاية الطبية الأولية لهم، على أن يتم التحويل عن طريق رقم طوارئ وزارة الصحة 137، مما يساهم فى تقليل الأعداد على المعهد وتقديم خدمة طبية أفضل للمريض.

ويتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى فندق معهد ناصر والذى سيقدم "خدمة السياحية العلاجية"، كما تفقد مبنى الطوارئ بعد تجديده، ليصبح جاهز للافتتاح فى شهر يوليو القادم.

مبنى الطوارئ تم توسعته ليصبح على مساحة 900 متر مربع بدلا من 690 مترًا مربعًا، وسيشتمل 34 سريرًا موزعة على 8 أسرة للفحص و6 أسرة للفرز و8 أسرة للملاحظة و4 للرعاية المركزة والطوارئ، وسريرين للحالات الحرجة (إنعاش القلب)، وسريرين جراحة عامة، وسريرين للعظام، وسريرين لحضانات الأطفال، وذلك بدلًا من 21 سريرًا قبل التطوير، إضافةً إلى افتتاح 18 سريرًا للرعاية المركزة بعد شهر من الآن، و توفير جهاز معجل خطى للعلاج الإشعاعى لمرضى السرطان سيتم تشغيله تزامنًا مع الافتتاح الرسمى لمبنى الطوارئ بعد تطويره وذلك فى شهر يوليو القادم.

تكلفة مبنى الطوارئ الجديد بلغت 47 مليون، من ضمنها 16 مليون جنيه للإنشاءات، و31 مليون جنيه لللتجهيزات، كما انه سيتم افتتاح المرحلة الثانية من أعمال التطوير بعد 6 أشهر والتى ستشمل 160 سريرًا لخدمة مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى تم تطويرها بالكامل على أحدث طراز فندقى لتقديم الخدمة الطبية إضافةً إلى الخدمة السياحية.

وسيتم تطوير وحدة جراحة القلب المفتوح لخدمة مرضى قوائم الانتظار وتخطى عدد العمليات لـ2000 حالة سنويًا وذلك بتكلفة إجمالية بلغات 52 مليون جنيه، بالإضافة لزيادة أسرة الرعاية المركزة والأطفال من 6 إلى 15 سريرًا، والحضانات من 6 إلى 12 سريرا، بالإضافة إلى تطوير 9 مصاعد و5 غلايات، مؤكدًا تطوير شبكة المعلومات بالمعهد، بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه، علاوةً على تزويد المستشفى بـ360 كاميرا مراقبة لضمان الإشراف والمتابعة.

ومن جهته قال الدكتور هانى راشد مدير معهد ناصر، أنه تم توفير جهاز أشعة حديث مخصص للطوارئ، إضافةً إلى توفير غرفة للنساء والتوليد بجوار حضانات الأطفال، وكذلك توفير غرف لإقامة الأطباء والاستشاريين، تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة، بالاهتمام بمقدمى الرعاية الصحية، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت خطة التأمين الطبى الشامل والتى تتضمن زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ2227 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد للقصوى فى جميع المستشفيات وإلغاء الإجازات بكافة أنواعها للفرق الطبية خلال فترة الاحتفال.