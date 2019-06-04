الرئيسية أخبار عاجلة المرور يغلق طريق سفاجا - قنا بسبب العاصفة الترابية منعا لوقوع الحوادث الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:21 م خدمات مرورية_أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق سفاجا - قنا، لوجود عاصفة ترابية تعيق حركة السير، منعا لوقوع الحوادث المرورية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة أخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات. اغلاق سفاجا قنا عاصفة ترابية حوادث مرورية ادارة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة نشر خدمات مرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية الجمعة، 17 مايو 2019 08:18 ص خدمات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية منعا للزحام الأحد، 31 مارس 2019 08:57 ص نشر خدمات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول منعا للزحام الأحد، 24 فبراير 2019 09:05 ص خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئى لـ"مصر - إسكندرية" الزراعى منعًا للزحام الأربعاء، 02 يناير 2019 01:15 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المزيد من Trending Plus
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