المرور يغلق طريق سفاجا - قنا بسبب العاصفة الترابية منعا لوقوع الحوادث

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة أخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات.

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق سفاجا - قنا، لوجود عاصفة ترابية تعيق حركة السير، منعا لوقوع الحوادث المرورية.