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المتهم بحيازة استروكس فى عين شمس: "كنت هبيعهم فى عيد الفطر"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:48 م
المتهم بحيازة استروكس فى عين شمس: "كنت هبيعهم فى عيد الفطر" استروكس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل ضبط بحوزته 3 كيلو من مخدر استروكس بمنطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث .

 

وقال المتهم، إنه كان ينوى توزيع المخدرات على عملائه فى المنطقة فى عيد الفطر،ولكن رجال المباحث تمكنت من القبض عليه أثناء محاولة هروبه وأن الأموال المضبوطة معه من متحصلات بيع مخدر الاستروكس .

 

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط عاطل لقيام بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 3 كيلو من مخدر الإستروكس و مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.


عقوبة حيازة الاستروكس

الاستروكس

مخدرات

المخدرات فى عين شمس

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