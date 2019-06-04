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السيسي يهنئ العراق فى اتصال هاتفى بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:40 م
السيسي يهنئ العراق فى اتصال هاتفى بحلول عيد الفطر المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.
 
ومن جانبه أعرب الرئيس العراقي عن التقدير  والامتنان للرئيس وتمنياته بكل الخير  والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.
 
 
 
 

 

 


السيسي

عيد الفطر

العراق

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