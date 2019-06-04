السيسي يهنئ العراق فى اتصال هاتفى بحلول عيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.