الرئيسية تقارير مصرية السيسي يهنئ العراق فى اتصال هاتفى بحلول عيد الفطر المبارك الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:40 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار. ومن جانبه أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً. السيسي عيد الفطر العراق مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يجرى اتصالاً هاتفياً بالملك سلمان للتهنئة بعيد الفطر الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:04 م غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:00 م أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:50 م الرئيس السيسي يهنئ ملك البحرين بحلول عيد الفطر المبارك الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:37 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة المزيد من Trending Plus
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