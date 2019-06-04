الرئيس اليمنى يتبادل تهانى عيد الفطر مع نظرائه فى الدول العربية

كتبت - إيمان حنا

تبادل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، حيث بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بالمواقف الأخوية لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعب إلى جانب اليمن وشعبه، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تتميز به من تطور في مختلف المجالات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس اليمنى بعث برقيات إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية، والقيادات بالإمارات، وأمير الكويت، وملك الأردن والبحرين، كما هنأ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بالعيد، معربا باسمه واسم شعب وحكومة الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق التقدم والازدهار.

ومن جهة أخرى، بعث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن علي محسن صالح برقيات تهانى إلى نظرائه من نواب وأولياء عهد قادة الدول العربية والإسلامية وذلك بحلول عيد الفطر المبارك.

وتطرق نائب الرئيس في برقياته إلى ما تعيشه اليمن جراء ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران والظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون مع مرور هذه المناسبة الدينية العظيمة، مشيداً بالدور الأخوي والموقف الموحد المساند لليمنيين وأمنهم واستقرارهم.

كما تلقى نائب الرئيس عدداً من برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين له دوام الصحة والعافية ولليمن تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.