إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على بالساحل الشمالى بمطروح

أصيب شخصين بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، اليوم الثلاثاء، أمام سوق ليبيا بسيدى عبد الرحمن، فى الساحل الشمالى بمطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، ماجى سعد نجيب "62سنة "-من القاهرة- باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعادل شارل ليزار " 72سنة"- من القاهرة- باشتباه pc وجرح رضى بفروة الرأس وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية، وجار علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.