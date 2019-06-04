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أفضل 7 عناصر غذائية لصحة العينين.. أهمها الأوميجا 3

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:30 ص
أفضل 7 عناصر غذائية لصحة العينين.. أهمها الأوميجا 3 صحة العين - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشف فريق من أطباء العيون الأمريكيين عبر الموقع الطبي “Health Day News”، عن نتائج هامة وجديدة، حيث أفادوا أن هناك العديد من عناصر الغذائية الهامة والجيدة للجسم وخصوصاً للعين والتي تشمل:

1-   أستازانتين
 

 هذه مادة طبيعية وهامة تحمي العينين من إعتام عدسة العين والضمور البقعي والعمى، وتوجد هذه المادة في الأعشاب البحرية والبرية، كما توجد في سمك السلمون بغني.

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أوميجا 3

2-   أوميجا 3
 

هذه الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك تحمي العين من الجفاف المرتبط بالعمر.

وأظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون الأسماك الزيتية مثل التونة والسردين والرنجة والسلمون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة لتطوير الضمور البقعي بنسبة 50% بالمقارنة بأولئك الذين يتناولون الأسماك أقل من مرة في الأسبوع.

3-   الانثوسيانين
 

العنب البري، التوت والمشمش الأسود على وجه الخصوص يحتويان على كميات عالية من الانثوسيانين الذي يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية القرنية والدم في كل جزء من العين.

كما أن الانثوسيانين يساعد على الحد من مخاطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي، فضلا عن تقليل أمراض العيون بما في ذلك الالتهابات واعتلال الشبكية السكري.

4-   فيتامين D
 

التعرض للشمس الآمن، زيت السمك، الأسماك الدهنية، صفار البيض وبعض الفطر يحتويان على هذا الهرمون الرئيسي، الذي يعمل على أكثر من 4000 نوع من الجينات.

وأضاف أن مكملات فيتامين D3 قد تساعد على منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والحد من التهاب شبكية العين وتحسين الرؤية.

5-   زياكسانثين
 

هذه المادة تقلل من خطر الضمور البقعي، والتي وجدت في الخضار الأخضر الداكن مثل اللفت، والقرنبيط، والملفوف، والسبانخ الخام والخس، والطهي برفق هذه الخضار يزيد من قدرة الجسم على امتصاص هذه المواد الغذائية.

6-   بيوفلافونويدس
 

ووجد الباحثون هذه المادة في الشاي والنبيذ الأحمر والحمضيات والكرز، والتي تقلل من خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

7-   بيتا كاروتين
 

هذه المادة وجدت في الجزر والبطاطا الحلوة، والسبانخ، واللفت والجوز، والتي تحمي ضد العمى الليلي وجفاف العين.

 


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