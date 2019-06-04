سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 617 جنيها للجرام

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:04 م
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 617 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 – 6 – 2019، ارتفاع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بسبب ارتفاع ملحوظ فى سعر أوقية الذهب عالميا، وسجل جرام الذهب عيار 21 فى أسواق الصاغة 617 جنيها للجرام فى أعلى مستوى له فى شهر.

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار18 سجل 528.75 جنيه

عيار 21 سجل 617 جنيها

عيار 24 سجل 705 جنيها

الجنيه الذهب 4936 جنيها

أوقية الذهب 1324 دولارا

 

وفى هذا الإطار قال شريف فايق، عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن استمرار صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس أثر على الأسعار فى مصر، لافتا إلى أن أوقية الذهب صعدت بنسبة 0.26% حيث ارتفعت من 1316 دولارا إلى 1324 دولارا.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استمرار الاضطرابات العالمية خاصة التصعيد الأمريكى ضد الصين والمكسيك، رفع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار بهذا الحد.


سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

محدش طايقه.. اللافتات والتماثيل الساخرة فى استقبال ترامب ببريطانيا

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة