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أريد حلا.. محمد: زوجتى زورت مستندات لتثبت جنونى وتستولى وعشيقها على ممتلكاتى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:38 م
أريد حلا.. محمد: زوجتى زورت مستندات لتثبت جنونى وتستولى وعشيقها على ممتلكاتى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بعابدين، وأدعى فيها قيام زوجته بخيانته ونشر اتهامات كاذبة ضده وصلت إلى تزويرها مستندات رسمية لتثبت جنونه وتستولى وعشيقها على ممتلكاته.

 

ويؤكد محمد.و.أ،الزوج البالغ من العمر 36 عاما أثناء تسوية جلسات القضية:" لم تجمعنا خلافات زوجية يوما وجعلتها تعيش فى سعادة، وفجأة اكتشفت أننى مغفل، بدأت تتهمنى بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية،وتتلاعب بالقانون وتهددنى بالحبس لتتحول حياتى لجحيم ".

 

وأضاف الزوج: "تزوجتها منذ عامين،وخلال تلك المدى كانت تسحب منى مبالغ مالية شهريا تقدر بعشرات الآلاف، وأصرت على أخذ كافة حقوقها بشكل مبالغ فيه حتى تنتقم منى،لاكتشف أنها تعيش معى تحت سقف منزل واحد وتعاشرنى معاشرة الأزواج وغدرت بى وخانتنى ".

 

وأكمل الزوج: "عندما أعترض على سلوكها تعرض للتعنيف والتهديدات بالطرد من منزلى ولى ذراعى بالقانون لحرمانى من طفلى وإقامة دعوى تبديد بقائمة المنقولات " .


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دعوى خلع

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عنف زوجى

أزواج معنفون

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