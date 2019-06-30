سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 04:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3 قرارات مهمة ينتظرها القطاع الفندقى خلال يوليو.. تعرف عليها

الأحد، 30 يونيو 2019 03:00 ص
3 قرارات مهمة ينتظرها القطاع الفندقى خلال يوليو.. تعرف عليها فنادق
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر القطاع الفندقى المصرى ثلاثة قرارات هامة تصدر خلال شهر يوليو الجارى تساهم فى رفع كفاءة القطاع، وبالتالى درجة تنافسيته عالميا، وذلك يأتى فى إطار ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائح لتحقيق زيارات متكررة للمقصد المصرى.

وأعلن عن تلك القرارات ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية والتى تتضمن:

1 – الإعلان عن الكود المصرى للفنادق العائمة وكذلك الدليل الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية المقامة، وذلك بعد أن تم التوافق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التعديلات المطلوبة، وتأتى أهميته فى أنه للمرة الأولى يكون هناك مواصفات معتمدة يتم تطبيقها ولا تترك للتقديرات فيما يخص إشتراطات الحماية المدنية.

2 – الانتهاء من وضع البرنامج التدريبى الخاص بالعمالة الفندقية، لرفع جودة الخدمات التى يتلقاها السائح، وسيتم تضمين الخطط التدريبية جزء للتعامل مع السياحة الميسرة التى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة.

3 – الانتهاء من معايير تقييم الفنادق المصرية الجديدة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والتى سيتم الإعلان عنها فى يوليو، وسيتم عرضها فى صورتها النهائية على "السياحة" لاعتمادها، وتعميمها على الفنادق المصرية لتبدأ توفيق أوضاعها قبل التفتيش وإعادة تصنيف درجة النجومية وفقا للمعايير الجديدة.


وزارة السياحة

الفنادق المصرية

معايير تصنيف الفنادق

الفنادق العائمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس القابضة للسياحة: تطوير فندقى رأس البر والأقصر بتكلفة 282 مليون جنيه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:00 ص

سلامة الغذاء بالفنادق تخضع لفحص خبراء عالميين وغرفة المنشآت الفندقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص

"فنادق مصر للجميع".. معايير جديدة لتصنيف الفنادق ترى النور الشهر المقبل.. 250 ألف غرفة فندقية تخضع للتقييم.. محاسبة الفنادق على خدمات لذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال.. الطاقة النظيفة ترفع النجومية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 ص

غرفة المنشآت الفندقية: المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق تهتم بالسياحة "الميسرة" و"الخضراء"

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:01 م

القطاع الفندقى: بطولة الأمم تضاعف الليالى السياحية الأفريقية خلال 2019

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة