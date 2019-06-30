3 قرارات مهمة ينتظرها القطاع الفندقى خلال يوليو.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

ينتظر القطاع الفندقى المصرى ثلاثة قرارات هامة تصدر خلال شهر يوليو الجارى تساهم فى رفع كفاءة القطاع، وبالتالى درجة تنافسيته عالميا، وذلك يأتى فى إطار ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائح لتحقيق زيارات متكررة للمقصد المصرى.

وأعلن عن تلك القرارات ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية والتى تتضمن:

1 – الإعلان عن الكود المصرى للفنادق العائمة وكذلك الدليل الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية المقامة، وذلك بعد أن تم التوافق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التعديلات المطلوبة، وتأتى أهميته فى أنه للمرة الأولى يكون هناك مواصفات معتمدة يتم تطبيقها ولا تترك للتقديرات فيما يخص إشتراطات الحماية المدنية.

2 – الانتهاء من وضع البرنامج التدريبى الخاص بالعمالة الفندقية، لرفع جودة الخدمات التى يتلقاها السائح، وسيتم تضمين الخطط التدريبية جزء للتعامل مع السياحة الميسرة التى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة.

3 – الانتهاء من معايير تقييم الفنادق المصرية الجديدة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والتى سيتم الإعلان عنها فى يوليو، وسيتم عرضها فى صورتها النهائية على "السياحة" لاعتمادها، وتعميمها على الفنادق المصرية لتبدأ توفيق أوضاعها قبل التفتيش وإعادة تصنيف درجة النجومية وفقا للمعايير الجديدة.