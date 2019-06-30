3 تهم رادعة تواجه المتهمون بقضية "داعش الجيزة" بعد تحديد أولى الجلسات

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور أكثر من عام على التحقيقات فى دعوى تأسيس خلية تابعة لداعش بمحافظة الجيزة، حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 29 يوليو المقبل، لبدء محاكمة 7 متهمين بالدعوى، توجد العديد من التهم تواجه المتهمين منها.

أ ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمون فى الدعوى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة طبقا لنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

ب ـ حيازة أسلحة نارية

المتهم كرم محمد أمد التنظيم بالأسلحة والذخيرة التى ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء ضبط المتهمين، وتصل عقوبة حيازة الأسلحة طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2"، وعقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".

ج ـ تولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه المتهم الاول مؤسس التنظيم محمد طوسون تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة حال ثبوتها أمام محكمة الموضوع للسجن المؤبد.

كان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا باسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.