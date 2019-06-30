سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

3 تهم رادعة تواجه المتهمون بقضية "داعش الجيزة" بعد تحديد أولى الجلسات

الأحد، 30 يونيو 2019 02:38 م
3 تهم رادعة تواجه المتهمون بقضية "داعش الجيزة" بعد تحديد أولى الجلسات داعش - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور أكثر من عام على التحقيقات فى دعوى تأسيس خلية تابعة لداعش بمحافظة الجيزة، حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 29 يوليو المقبل، لبدء محاكمة 7 متهمين بالدعوى، توجد العديد من التهم تواجه المتهمين منها.

 

أ ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمون فى الدعوى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة طبقا لنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

 

ب ـ حيازة أسلحة نارية

المتهم كرم محمد أمد التنظيم بالأسلحة والذخيرة التى ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء ضبط المتهمين، وتصل عقوبة حيازة الأسلحة طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2"، وعقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".

 

ج ـ تولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه المتهم الاول مؤسس التنظيم محمد طوسون تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة حال ثبوتها أمام محكمة الموضوع للسجن المؤبد.

 

كان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا باسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.


تنظيم داعش

داعش الجيزه

حيازة اسلحة

تولى قيادة جماعه ارهابيه

خلية داعش الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة