سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 05:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

17 قانونا تختص المحكمة الاقتصادية فى الفصل بها.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 30 يونيو 2019 03:49 م
17 قانونا تختص المحكمة الاقتصادية فى الفصل بها.. تعرف على التفاصيل المحكمة الاقتصادية - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد المحكمة الإقتصادية واحداً من أكثر المحاكم المتخصصة التى يسعى الجميع لمعرفة الدور الذى تقوم به، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، ويحدد القانون اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والتى وصل عددها إلى 17 قانون وهما كما يلى:  

1.  قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.

2.  قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4.  قانون سوق رأس المال‏.‏

5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6. قانون التأجير التمويلي‏.‏

7. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.

8. قانون التمويل العقارى‏.

9. قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

11. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.

13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15. قانون حماية المستهلك.

15. قانون تنظيم الاتصالات.

17. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

 


المحكمة الاقتصاديه

قانون الاتصالات

التنمية الصناعية

تكنولوجيا المعلومات

المحكمة الاقتصادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على اختصاصات الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:19 م

تعرف على اختصاصات الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:11 م

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:16 م

المحكمة الاقتصادية تحجز دعوى وقف بث قناة BBC للحكم بـ25 يونيو الجارى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 م

دعاوى قضائية بسبب سرقة الأعمال الفنية وعرضها كإعلانات.. أغنية «صاحبى يا صاحبى» تضع شركتى «دايس» و«ثرى فيجن للدعاية والإعلان» فى ورطة.. والمحكمة الاقتصادية تُغرمهما وتأمر بإيقاف الإعلان (مستندات)

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:29 م

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

السبت، 01 يونيو 2019 03:39 م

اعرف قواعد القضايا الاقتصادية حال عدم وجود نص بقانون المحاكم الاقتصادية

السبت، 01 يونيو 2019 12:28 م

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المحاكم الاقتصادية واختصاصاتها

الخميس، 09 مايو 2019 05:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة