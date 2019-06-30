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100 مليون صحة تكشف فوائد تناول الفول: ينظم هرمونات الجسم

الأحد، 30 يونيو 2019 02:46 م
100 مليون صحة تكشف فوائد تناول الفول: ينظم هرمونات الجسم الفول
كتب وليد عبد السلام

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قالت مبادرة 100 مليون صحة، أنه ينبغة التنوع بين مصادر تناول البروتين فى الطعام وعدم التركيز على مصدر وأحد مثل اللحوم  البيضاء فى الدواجن أو اللحوم الحمراء.

وأضافت المبادرة الرئاسية أن تناول البقوليات الغنية بالبروتين مثل الفول يحمى الجسم من الكثير من الأمراض مؤكدة أنه يجب اختيار مصدر تناول الطعام جيدا.

 ويشار إلى أن فوائد تناول الفول تكمن فى أنه يساهم فى تنظيم هرمونات الجسم كما يؤخر ظهور علامات التقدم بالسن كالتجاعيد، والكلف؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
 
ويحافظ  الفول على صحة الجلد، ويساعد فى التخلص من الخلايا الميتة بالإضافة إلى تجديدها؛ لاحتوائه على فيتامين E كما  يقوى الجهاز الهضمى فى الجسم، ممّا يحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض.
 
ويعالج بعض الأمراض الجلدية، كالإكزيما، وحب الشباب، والصدفية كما  يعالج بعض أنواع الالتهابات، كالتهابات الكلى، والتهابات المسالك البولية، والتهابات الكبد، وذلك عن طريق غلى الفول الأخضر وتناوله فى الصباح الباكر قبل وجبة الإفطار.
 
 
 

الفول

100 مليون صحة

هرمونات الجسم

البروتين

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