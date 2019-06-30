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وكيل أوقاف أسيوط: إحلال وتجديد 32 مسجدا بالمحافظة

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 ص
وكيل أوقاف أسيوط: إحلال وتجديد 32 مسجدا بالمحافظة إحلال وتجديد مساجد - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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قال الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن ترميم وإحلال وتجديد المساجد بمحافظة أسيوط تتم وفق خطة مدروسة وأولويات تحددها الإدارة الهندسية بالمديرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بالقاهرة.

وأوضح القبيصى أن مديرية الأوقاف قامت هذا العام بإحلال وتجديد 14 مسجدا بتكلفة وصلت إلى 28 مليون جنيه وهذا المبلغ من خطة الإستثمار بالمديرية حيث تم إحلال وتجديد هذه المساجد، كما أنه تم إحلال وتجديد 18 مسجد بالجهود الذاتية وتحت إشراف مديرية الأوقاف والإدارة الهندسية، كما تمت صيانة عدد من المساجد بنطاق مراكز المحافظة حيث تم صيانة 4 مساجد بـ2 مليون و500 ألف، وخضعت هذه المساجد لإعادة صيانة مرافقها وترميم مبانيها وتجديدها مرة أخرى حتى تكون مناسبة لأداء الصلوات واستقبال رواد هذه المساجد.

وأكد القبيصى أن خطة فرش المساجد وإحلالها وتجديدها هى خطة محكمة تخضع لبعض النقاط الهامة والأولويات وبشكل مدروس على حسب الحاجة والأولوية.

 

 


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