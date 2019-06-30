وفد حكومى يبحث مع وزيرى البيئة لـ شيلى وقبرص التعاون بملف التغيرات المناخية

كتبت آية دعبس

عقد وفد حكومى مصرى، على هامش اجتماع أبو ظبى لقمة الأمم المتحدة للعمل المناخى 2019، اجتماعا ثنائيا مع وزيرة البيئة لدولة شيلى التى تستضيف الاجتماع المقبل لمؤتمر تغير المناخ فى أواخر 2019 كما اجتمع أيضا على هامش القمة بوزير البيئة لقبرص.

فى اللقاء الأول طالب الوفد وزيرة البيئة لدولة تشيلى بدعم مصر فيما يتعلق بملفات إفريقيا وأهمية مساندة إفريقيا للظروف الوطنية والذي يعتبر أحد بنود اتفاقية تغير المناح كما طالبت بالتأزر بين الثلاث اتفاقيات الخاصة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر لكى تنظم احتفالية على هامش استضافة شيلي لمؤتمر تغير المناخ نوفمبرالمقبل.

وأكد الوفد على ضرورة العمل في هذا الملف استكمالا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدمج الثلاث اتفاقيات الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجى والتصحر خاصة إن مصر نجحت فى التعاون مع صناديق التمويل الدولية لتوفير تمويل خاص لهذا الملف.

من جهة أخرى، عقد الوفد على هامش اجتماع أبو ظبى لقمة الأمم المتحدة للعمل المناخي 2019، اجتماعا ثنائيا مع وزير البيئة لدولة قبرص حيث تم مناقشة العديد من ملفات البيئة العالمية والتعاون الثنائى بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا البيئية المختلفة.

وعرض وزير البيئة لدولة قبرص المبادرة الجديدة التي ستطلقها بلاده والخاصة بتغير المناخ لمنطقة المتوسط، ومن جانبه شكر الوفد نظيره القبرصي على تلك المبادرة وأنه سيتم دراستها.