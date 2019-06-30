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وزارة السياحة وغرفة الغوص تدربان 6 آلاف عامل فى مجال الأنشطة البحرية

الأحد، 30 يونيو 2019 01:00 ص
وزارة السياحة وغرفة الغوص تدربان 6 آلاف عامل فى مجال الأنشطة البحرية الغوص
كتبت آمال رسلان

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كشفت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تقوم بالتعاون مع وزارة السياحة وتحت مظلة إتحاد الغرف السياحية، على وضع خطة بإعادة تدريب العاملين بالقطاع فى مجال الأنشطة البحرية وعددهم حوالى 6000 عامل.

وأكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تقوم بواجباتها وتسعى دائماً لتحقيق الأدوار المنوطة بها، مشدده على أن وزارة السياحة تقوم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان المسجل تحت رقم أيزو 24803 لضمان جودة الخدمات المقدمة، وكذا معايير الأمان والسلامة الخاصة ببرامج التدريب تحت أرقام أيزو -324801، -124802،-224802، 13970، لضمان تدريب موارد بشرية مؤهلة لمزاولة المهنة للحفاظ على سلامة وأرواح السائحين وسمعه المقصد السياحى المصرى.

وتهتم وزارة السياحة بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة وصلتها بقطاعى السياحة والبيئة، حيث تولى الوزارة أولوية كبيرة لإحداث طفرة نوعية فى استدامة الأنشطة السياحية من خلال تدريب العنصر البشرى بالقطاع وتأهيله، حيث تعمل على تأهيل مرشدى الغوص للحفاظ على البيئة.

 

 


غرفة الغوص

مرشدى الغوص

وزارة السياحة

التنمية المستدامة

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