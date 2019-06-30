"مياه سوهاج" تنظم قافلة بقرية البربا للتعريف بخدمات مياه الشرب والصرف

كتب ـ أحمد حسن

أكد المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، بأن الشركة نظمت قافلة مائية للتعريف بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية بربا بمركز جرجا، حيث شملت القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، وذلك بالمجان، مشيراً إلى أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة، أن القافلة المائية ضمت مجموعة من الأنشطة، شملت عقد لقاءات شعبية مع رجال ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، ولقاءات مع رواد المساجد، ومركز الشباب بالقرية، وكذا استطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية.