سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه سوهاج" تنظم قافلة بقرية البربا للتعريف بخدمات مياه الشرب والصرف

الأحد، 30 يونيو 2019 12:24 م
"مياه سوهاج" تنظم قافلة بقرية البربا للتعريف بخدمات مياه الشرب والصرف مياه-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، بأن الشركة نظمت قافلة مائية للتعريف بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية بربا بمركز جرجا، حيث شملت القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، وذلك بالمجان، مشيراً إلى أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

 

وأوضح رئيس الشركة، أن القافلة المائية ضمت مجموعة من الأنشطة، شملت عقد لقاءات  شعبية مع رجال ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، ولقاءات مع رواد المساجد،  ومركز الشباب بالقرية، وكذا استطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية.


وزاره الاسكان

محافظه سوهاج

شركه مياه سوهاج

ترشيد الاستهلاك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة