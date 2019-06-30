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محافظ كفرالشيخ يعتمد 776 ألف جنيه لإنارة الشوارع بقلين

الأحد، 30 يونيو 2019 12:19 م
محافظ كفرالشيخ يعتمد 776 ألف جنيه لإنارة الشوارع بقلين الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 776 ألف جنيه لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قلين والوحدات المحلية القروية التابعة لها، على أن يقوم قطاع كهرباء كفرالشيخ بتسعير المقايسة المطلوبة لتدبير الاحتياجات الكهربائية لمركز ومدينة قلين لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والوحدات التابعة لها.

وتنفيذ هذه الأعمال من وفورات الاعتمادات المالية الممولة للقطاع من المحافظة، كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس قطاع الكهرباء بالتشديد علي جميع العاملين بالقطاع بتحري الدقة في تحديد المقايسات والتدقيق في البيانات، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، تعديل حجم وكمية التعاقد والخاصة بتنفيذ أعمال رصف طريق صروة – بلنكومة بمركز قلين بالخطة الإستثمارية لمديرية الطرق 2018/2019، وتم طرح عملية رصف الطرق بمناقصة عامة جلسة 17 يناير 2019م من مبلغ 2 مليون و192 ألف و 800 جنيه الى مبلغ 2 مليون و377 ألف و100 جنيه، بزيادة قدرها 184 ألف و300 جنيه، بنسبة إجمالية 8.4%.

ووجه المحافظ بالتزام مديرية الطرق بكفرالشيخ بأن يكون التنفيذ بذات الشروط والمواصفات والأسعار المتعاقد عليها دون تجاوز، وألا يؤثر التعديل على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاؤه، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية في التعاقد والإشراف على التنفيذ، وتطبيق جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018م، وبما لا يخالف القانون.

 

 

 


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