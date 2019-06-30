محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية لعام 2019/2020 بإجمالى 400 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

عقد االدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد ، اجتماعا امتد لأكثر من سبع ساعات، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على ، السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش ، السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف عطوة ، مدير عام التخطيط والمتابعة، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى، لمناقشة لتحديد الخطوات التنفيذية والتفصيلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية في مواعيدها المقررة خطة 2019/2020 والتى تبلغ اعتمادها 400 مليون جنيه.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل الاستفادة من الخطة فى مجال رصف الطرق وخاصة رصف القطاعات السكنية بالانترلوك وكذلك سبل دعم مجال النظافة والإنارة وتحسين البيئة وقطاع الامن والاطفاء والطرق، وكذلك مطالب الرصف ومطالب شراء المعدات والعربات الخاصة بالنظافة، بالإضافة إلى استعراض المشروعات المشتركة والتى تم تخصيص اعتماد قدره 304445 جنيه، حيث تم استعراض خطة مدينة كفر شكر والتى تبلغ اعتمادتها 12 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها.

وبالنسبة لمدينة بنها تبلغ اعتمادتها 30 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها. كما تبلغ اعتمادات مدينة طوخ 25 مليون جنيه تم توزيعها على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ اعتمادات مدينة قها 7 مليون جنيه، وتبلغ اعتمادات مدينة شبين القناطر 25 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وكذلك بلغ اعتمادات مدينة الخانكة 24 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وبالنسبة لمدينة الخصوص تم تخصيص 16 مليون جنيه اعتمادات لها، وتبلغ مدينة قليوب 26 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ مدينة القناطر الخيرية 21 مليون جنيه موزعة على المدينة والقرى التابعة لها، وتبلغ اعتمادات حى غرب شبرا الخيمة 21 مليون جنيه، وبالنسبة لحى شرق شبرا الخيمة يبلغ الاعتمادات 20 مليون جنيه.

وفى سياق متصل أكد المحافظ، على عدم رد الشىء لاصله إلا بإنتهاء استكمال جميع المرافق للشارع من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات، وفى حالة تأخر ادراج الشارع فى خطة الغاز بعد 2-3 سنة يتم تنفيذ رد الشىء لأصله ، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل الاعتمادات المتبقية في مجال رد الشئ لأصله وطرح المشروعات بصفة مستمرة بشكل يضمن السرعة فى الانجاز طبقا للمواصفات والاستفادة القصوى من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وحسن توظيفها، مشيرا إلى ضرورة إعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهان البلدورات ومراجعة أعمدة الانارة بالشوارع وتأمينها وإزالة أية أتربة بجوار الأرصفة والاهتمام بالتشجير.