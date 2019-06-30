فيديو وصور.. شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا قبل مواجهة مدغشقر باستاد الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير و اسماء على بدر

شهد استاد الإسكندرية، إقبالا كبيرا من جماهير منتخبى نيجيريا ومدغشقر، قبل مباراة اليوم، والتى ستجمعهم فى المبارة المبارة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة بمنافسات المجموعة الثانية فى إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال زياد محمد الشاب المصرى، الذى جاء رافعا لافتة ترحيبة بنسور نيجيريا، إنه جاء ليرحب بمنتخب نيجيريا ومشجعى المباراة، مؤكدا لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على مشاهدة كافة مباريات البطولة، وإن الفكرة جاءت إليه للترحيب بضيوف مصر، معربا عن سعادتة لاستضافة مصر لتلك البطولة الهامة، وأنه يشعر بالفخر بالأداء المصرى المشرف، وروعة التنظيم و حفل الافتتاح المبهر.

وشهد الإستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات، مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية، والتى تضم كل من نيجيريا ، بروندى ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى .