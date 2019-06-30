سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 06:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا قبل مواجهة مدغشقر باستاد الإسكندرية

الأحد، 30 يونيو 2019 05:33 م
فيديو وصور.. شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا قبل مواجهة مدغشقر باستاد الإسكندرية شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا
الاسكندرية جاكلين منير و اسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد استاد الإسكندرية، إقبالا كبيرا من جماهير منتخبى نيجيريا ومدغشقر، قبل مباراة اليوم، والتى ستجمعهم فى المبارة المبارة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة بمنافسات المجموعة الثانية فى إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
 
 
وقال زياد محمد الشاب المصرى، الذى جاء رافعا لافتة ترحيبة بنسور نيجيريا، إنه جاء ليرحب بمنتخب نيجيريا ومشجعى المباراة، مؤكدا لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على مشاهدة كافة مباريات البطولة، وإن الفكرة جاءت إليه للترحيب بضيوف مصر، معربا عن سعادتة لاستضافة مصر لتلك البطولة الهامة، وأنه يشعر بالفخر بالأداء المصرى المشرف، وروعة التنظيم و حفل الافتتاح المبهر.
 
وشهد الإستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات، مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.
 
يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية، والتى تضم كل من نيجيريا ، بروندى ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى .
 
شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (1)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (2)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (3)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (4)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (5)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (6)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (7)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (8)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (9)
 

شاب مصرى يرحب بنسور نيجيريا (10)
 
 

محافظه الاسكندريه

استاد الاسكندريه

كاس الامم الافريقيه

ام افريقيا

بطوله امم افريقيا

بطوله الامم الافريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التشكيل الرسمى لمباراة بوروندى ضد غينيا فى أمم أفريقيا 2019

الأحد، 30 يونيو 2019 05:16 م

الليلة فى ختام المجموعة الثانية.. مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى امم افريقيا.. نقطة تكفى الوافد الجديد للتأهل للدور الثانى.. النسور الخضر تبحث عن تأمين الصدارة.. وشبح الخروج المبكر يطارد غينيا

الأحد، 30 يونيو 2019 03:00 م

أمم أفريقيا 2019.. حظوظ بوروندي وغينيا فى التأهل لدور الـ16

الأحد، 30 يونيو 2019 02:32 م

سوبر كورة..10 منتخبات أقرب للتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا قبل الجولة الثالثة

الأحد، 30 يونيو 2019 01:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة