فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

كتب ـ وائل ربيعى

بعد إقرار الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، يرصد "اليوم السابع"، ملامح هذه الخريطة، وأهم المواعيد الخاصة بها فى السطور التالية:

1ـ بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول فى 21 من سبتمبر 2019.

2ـ تستمر فعاليات الفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعا.

3ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

4ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

5ـ تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020.

6ـ تستمر فعاليات الفصل الدراسى الثانى لمدة 15 أسبوعا.

7ـ تجرى الامتحانات خلال شهرى مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.