فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بعد إقرار الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، يرصد "اليوم السابع"، ملامح هذه الخريطة، وأهم المواعيد الخاصة بها فى السطور التالية:
1ـ بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول فى 21 من سبتمبر 2019.
2ـ تستمر فعاليات الفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعا.
3ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.
4ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.
5ـ تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020.
6ـ تستمر فعاليات الفصل الدراسى الثانى لمدة 15 أسبوعا.
7ـ تجرى الامتحانات خلال شهرى مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة