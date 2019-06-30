فى الذكرى الرابعة.. ننشر أسماء 14 إرهابيا مطلوبا فى اغتيال الشهيد هشام بركات

كتب إيهاب المهندس

مع حلول الذكرى الرابعة لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015، صد حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ24 متهما.

ومازال 14 متهما مطلوبين للعدالة من بينهم 13 صادر بحقهم أحكام بالإعدام ولعل أبرزهم الإرهابى يحى موسى.

والمتهمون الـ13 الآخرين المطلوبين للعدالة: هم أحمد عبد الرحمن، محمد حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد احمد بطيخ، معاذ محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى أحمد".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد وانقضاء دعوى لـ 39 متهما لباقى المتهمين، وتقدم 50 متهما حضورى بطعن على الأحكام من بينهم 15 صدر بحقهم أحكام إعدام، وأقرت النقض إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.