عصابة "الشيخ زايد": احترفنا سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 5 عاطلين، تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة عدد من الدراجات البخارية بالشيخ زايد، أنهم يستخدمون أسلوب توصيل الأسلاك فى سرقة الدراجة المستهدفة، وأضافوا أنهم يسرقون الدراجات المركونة أمام العقارات، بالشوارع العامة.

وقال المتهمون أنهم يبيعون الدراجات لعملائهم، وهم عدد من العاطلين، أرشدوا عن هويتهم، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد تورط 5 عاطلين، فى تكوين تشكيل عصابى، لسرقة الدراجات البخارية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 14 دراجة بخارية، وبيعها لـ6 اشخاص من عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.