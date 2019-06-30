عائلة الطفل السورى الغريق إيلان كردى ترفض إنتاج فيلم حول وفاته

وكالات الأنباء

رفض أفراد من عائلة الطفل السورى إيلان كردى، الذى أصبحت صورته رمزًا عالميًا لأزمة الهجرة نحو أوروبا سنة 2015، تصوير فيلم حول ملابسات غرقه المأساوى.

وقالت عمة إيلان، تيما كردى، المقيمة فى مدينة فانكوفر الكندية، لقناة "سى بى سى"، إن "قلبها مفطور وهذه الفكرة مرفوضة"، مضيفة أن العائلة لم تُستشر حول الفيلم، وذلك بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت عمة إيلان، أن والد الطفل المقيم فى العراق، عبد الله كردى، هو من أخبرها بموضوع الفيلم، مضيفة "لقد اتصل بى وكان يبكى، وقال لى أنه لم يكن يتصور أن ابنه الميت سيعود إلى الحياة مجددا (من خلال الفيلم)".

يذكر أن الفيلم "Aylan Baby: Sea of Death" (عزيزى إيلان: بحر الموت) يجرى تصويره حاليًا فى تركيا، ويفترض أن الممثل الأمريكى ستيفن سيجال، يلعب أحد الأدوار فيه، وكان مخرج الفيلم التركى عمر ساريكايا، نشر صورًا خاصة بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أكد أن فيلمه يركز على أزمة اللاجئين بشكل عام، مضيفا أنه "لا يمكنه تغيير عنوان الفيلم الآن".

ووجدت جثة الطفل إيلان مرمية على شاطئ فى تركيا، حيث غرق مع العديد من أفراد عائلته أثناء محاولتهم بلوغ جزيرة يونانية، وقذفت أمواج البحر الجثة إلى الشاطئ، وأثارت صورة إيلان الغريق وقتها تعاطفا عالميا دفع الاتحاد الأوروبى إلى فتح حدوده مؤقتا أمام تدفق اللاجئين السوريين.