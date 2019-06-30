سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

عائلة الطفل السورى الغريق إيلان كردى ترفض إنتاج فيلم حول وفاته

الأحد، 30 يونيو 2019 11:11 ص
عائلة الطفل السورى الغريق إيلان كردى ترفض إنتاج فيلم حول وفاته الطفل السورى إيلان كردى - أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض أفراد من عائلة الطفل السورى إيلان كردى، الذى أصبحت صورته رمزًا عالميًا لأزمة الهجرة نحو أوروبا سنة 2015، تصوير فيلم حول ملابسات غرقه المأساوى.

وقالت عمة إيلان، تيما كردى، المقيمة فى مدينة فانكوفر الكندية، لقناة "سى بى سى"، إن "قلبها مفطور وهذه الفكرة مرفوضة"، مضيفة أن العائلة لم تُستشر حول الفيلم، وذلك بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت عمة إيلان، أن والد الطفل المقيم فى العراق، عبد الله كردى، هو من أخبرها بموضوع الفيلم، مضيفة "لقد اتصل بى وكان يبكى، وقال لى أنه لم يكن يتصور أن ابنه الميت سيعود إلى الحياة مجددا (من خلال الفيلم)".

يذكر أن الفيلم "Aylan Baby: Sea of Death" (عزيزى إيلان: بحر الموت) يجرى تصويره حاليًا فى تركيا، ويفترض أن الممثل الأمريكى ستيفن سيجال، يلعب أحد الأدوار فيه، وكان مخرج الفيلم التركى عمر ساريكايا، نشر صورًا خاصة بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أكد أن فيلمه يركز على أزمة اللاجئين بشكل عام، مضيفا أنه "لا يمكنه تغيير عنوان الفيلم الآن".

ووجدت جثة الطفل إيلان مرمية على شاطئ فى تركيا، حيث غرق مع العديد من أفراد عائلته أثناء محاولتهم بلوغ جزيرة يونانية، وقذفت أمواج البحر الجثة إلى الشاطئ، وأثارت صورة إيلان الغريق وقتها تعاطفا عالميا دفع الاتحاد الأوروبى إلى فتح حدوده مؤقتا أمام تدفق اللاجئين السوريين.

 


ايلان كردى

ازمة الهجرة الى اوروبا

عزيزى ايلان بحر الموت

الهجرة غير الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صورة صادمة لأب ورضيعته غارقين تشعل أزمة الحدود الأمريكية.. الصورة تعيد للأذهان الطفل السورى إيلان الكردى.. وزيرة خارجية السلفادور تناشد مواطنيها البقاء ودعم حكومتهم.. المكسيك تنشر 15 ألف جندى لمواجهة الأزمة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:32 م

شاهد.. أول عرض نهارى بمهرجان شرم الشيخ عن الطفل السورى الغريق إيلان كردى

الثلاثاء، 04 أبريل 2017 06:22 م

على طريقة إيلان الكردى.. طفل الروهينجا محمد شوهيت يلقى حتفه غرقا

الأربعاء، 04 يناير 2017 10:37 ص

صورة الطفل السورى الغريق "إيلان كردى" تتصدر كليب Black Eyed peas الجديد

السبت، 03 سبتمبر 2016 06:00 ص

الصحف البريطانية: تعاطف أوروبا مع اللاجئين بدأ يتبدد بعد عام من مأساة إيلان كردى.. ونهاية الحرب السورية أبعد مما تكون بعد تدخل تركيا.. والبابا فرانسيس يحذر: التغير المناخى يزيد أزمة اللاجئين

الجمعة، 02 سبتمبر 2016 04:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة