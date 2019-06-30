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صور.. مقر الجوازات الجديد بالعباسية.. طراز معمارى بوسائل تكنولوجية متطورة

الأحد، 30 يونيو 2019 12:49 م
صور.. مقر الجوازات الجديد بالعباسية.. طراز معمارى بوسائل تكنولوجية متطورة مقر مصلحة الجوازات الجديدة
كتب محمود عبد الراضي

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يُفتتح غدًا الاثنين المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، حيث يتم بدء إستقبال المواطنين والأجانب لتلقى الخدمات.

 

وتم تصميم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من "أربعين ألف متر مربع" ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلى والإستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة، مع إستراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

 

وانطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم خدمة جماهيرية بشكل حضارى، فقد تم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى إستخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلًا عن إستكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

 

وسعيًا لتطوير وتحديث كافة الخدمات والإرتقاء بمنظومة أداء الخدمة تم إستحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

 

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم خدمة تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.

اماكن الانتظار بمبنى الجوازات الجديد
اماكن الانتظار بمبنى الجوازات الجديد

 

مبنى الجوازات بعد تطويره
مبنى الجوازات بعد تطويره

 

مصلحة الجوازات الجديده - الجوازات
مصلحة الجوازات الجديده - الجوازات

 

مقر مصلحة الجوازات الجديد
مقر مصلحة الجوازات الجديد

 


الجوازات

مصلحة الجوازات

مقر الجوازات الجديد

نقل الجوازات

نقل مصلحة الجوزات

مقر مصلحة الجوازات

مقر الجوازات

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