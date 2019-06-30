سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين المتميزين بتدريب إبدأ مشروعك

الأحد، 30 يونيو 2019 11:36 ص
صور.. محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين المتميزين بتدريب إبدأ مشروعك جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان بها، أن اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء كرم الشباب المتميزين فى التدريب "إبدأ وطور مشروعك" الممول من منظمه العمل الدوليه  siyp .

وقدم المحافظ التهنئه لهم وسلمهم شهادات تقدير على تفوقهم فى التدريب وحصولهم على 100 ألف جنيه لكل شاب بحد اقصى .

شاركت فى تكريم الشباب أمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر بشمال سيناء، والتى أوضحت انه جارى حصول الشباب على التمويل اللازم  لمشروعاتهم وهى تنوعت مابين تطريز وورش لصناعة أكياس بلاستيك ومشروعات تجاريه وخرز.

 

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (1)

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (1)

 

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (2)
محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (2)

 

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (3)
محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (3)

 

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (4)
محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (4)

 


شمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات

العريش

ابدا وطور مشروعك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حكاية 505 منزل أثرى فى "بلاط الحصينة" بالوادى الجديد.. عمرها 4 قرون ودروبها تحمل بصمات معمارية عالمية تراعى الموصفات البيئية.. "الآثار" تبدأ مشروع ترميم المدينة العتيقة بتكلفة 16,5 مليون جنيه

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 م

محافظ كفر الشيخ يعلن عن مبادرة "ابدأ مشروعك" بالتعاون مع تنمية المشروعات

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:57 م

من هنا بدأت رباب رزق طريق النجاح بدعم "تنمية المشروعات".. حصلت على كورسات "ابدأ مشروعك" مقدمة من الجهاز بالغربية.. تؤكد: أصدر منتجاتى من الكروشيه والشنط اليدوية لـ3 دول.. وهدفى الاعتماد على المنتج المحلى.. صور

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م

فيديو.. تعليم السويس تبدأ مشروع التنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة