صور.. محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين المتميزين بتدريب إبدأ مشروعك

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان بها، أن اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء كرم الشباب المتميزين فى التدريب "إبدأ وطور مشروعك" الممول من منظمه العمل الدوليه siyp .

وقدم المحافظ التهنئه لهم وسلمهم شهادات تقدير على تفوقهم فى التدريب وحصولهم على 100 ألف جنيه لكل شاب بحد اقصى .

شاركت فى تكريم الشباب أمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر بشمال سيناء، والتى أوضحت انه جارى حصول الشباب على التمويل اللازم لمشروعاتهم وهى تنوعت مابين تطريز وورش لصناعة أكياس بلاستيك ومشروعات تجاريه وخرز.

محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (1)



محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (2)



محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين (3)