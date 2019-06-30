صور.. قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين تأسف بشأن القلق الذى صاحب رسوها بإيطاليا

رويترز

أبدت الألمانية كارولا راكيتا قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين التى تحدت حظرا حكوميا إيطاليا بالرسو فى ميناء جزيرة لامبيدوسا عن اسفها اليوم الأحد على أى ازعاج سببته عندما حاصرت سفينتها زورقا تابعا للشرطة عند الرصيف.

وكان وزير الخارجية الإيطالى ماتيو سالفينى، وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، قد وصف الواقعة بأنها "عمل إجرامى وعمل من أعمال الحرب".

وقال اليساندرو جامبرينى محامى راكيتا لرويترز عبر الهاتف إن القبطان الألمانية أوقفت محركات السفينة (سى ووتش 3) على الفور عندما أدركت أنها ربما اقتربت كثيرا من زورق الدورية. واعُتقلت راكيتا أمس السبت بعد قضاء أسبوعين فى المياه الدولية مع عشرات المهاجرين الأفارقة الذين تم إنقاذهم.

وأضاف "هى آسفة للغاية لتسببها فى حالة من الخطر والرعب بين مسؤولى شرطة الجمارك. لقد كانت مناورة صعبة لكنها كانت تشعر دائما أنها تقوم بها بطريقة آمنة... لقد كانت تقترب ببطء شديد".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى زوارق حكومية وهى تحاول منع (سى ووتش 3) من الرسو، وانتهى الأمر بمحاصرة أحد الزوارق بين السفينة والرصيف قبل أن يحرر نفسه.

والُقى القبض على راكيتا (31 عاما) لمقاومتها سفينة عسكرية بعد رفض منح الإذن لها بالرسو بموجب قوانين إيطالية أدخلها سالفيني لردع سفن الإنقاذ غير الحكومية. وكان الادعاء الإيطالي وضعها قيد التحقيق الأسبوع الماضي للاشتباه في مساعدتها لمهربي البشر.

وقالت وزارة الداخلية إن المهاجرين الذين غادروا السفينة (سي ووتش 3) التي تديرها منظمة (سي ووتش) الخيرية الألمانية وعددهم 41 شخصا "تم إطعامهم وقضوا ليلة هادئة... لذلك من غير الواضح لماذا تحتاج المنظمة غير الحكومية إلى الرسو دون إذن".

لكن جيورجيا ليناردي المتحدثة باسم (سي ووتش) في إيطاليا قالت إن راكيتا شعرت بأنها لا تستطيع الاحتفاظ بالمهاجرين على متن السفينة ليلة أخرى حيث أن التهديدات بالانتحار كانت تجبر طاقمها على توخي الحذر باستمرار.