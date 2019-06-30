سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تظاهرات فى إسبانيا تطالب بإنقاذ الحياة على الكوكب بسبب ارتفاع الحرارة

الأحد، 30 يونيو 2019 03:02 ص
صور.. تظاهرات فى إسبانيا تطالب بإنقاذ الحياة على الكوكب بسبب ارتفاع الحرارة تظاهرات فى مدريد
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتشد الناس من جميع الأعمار على الرغم من موجة الحر الحارقة في فى مدريد بإسبانيا، للمطالبة بسرعة تنفيذ حظر السيارات التى تستخدم البنزين والديزل، لإنقاذ الحياة على الكوكب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

وهتف المتظاهرون شعار " نعم نستطيع نريد مدريد المركزية"، "نطمح إلى امتلاك مدريد بدون دخان"، وحذرت المفوضية الأوروبية إسبانيا من أنها ستواجه عقوبات وقضايا قانونية محتملة إذا فشلت في تلبية معايير جودة.

احتجاج فى مدريد ضد سيارات البنزبن
احتجاج فى مدريد ضد سيارات البنزبن

 

احتجاجات
احتجاجات

 

تظاهرات فى مدريد (2)
تظاهرات فى مدريد (2)

 

تظاهرات فى مدريد
تظاهرات فى مدريد

 

تظاهرات لحظر سيارات البنزين فى مدريد
تظاهرات لحظر سيارات البنزين فى مدريد

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

مظاهرات فى مدريد
مظاهرات فى مدريد

 


إسبانيا

مدريد

درجات الحرارة

الاحتباس الحرارى

التغير المناخى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

تامر حسنى ومصطفى حجاج وواما فى الاستدويوهات لتسجيل أغانيهم.. اعرف الحكاية

تامر حسنى ومصطفى حجاج وواما فى الاستدويوهات لتسجيل أغانيهم.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة