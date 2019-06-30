صور.. تظاهرات فى إسبانيا تطالب بإنقاذ الحياة على الكوكب بسبب ارتفاع الحرارة

كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

احتشد الناس من جميع الأعمار على الرغم من موجة الحر الحارقة في فى مدريد بإسبانيا، للمطالبة بسرعة تنفيذ حظر السيارات التى تستخدم البنزين والديزل، لإنقاذ الحياة على الكوكب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وهتف المتظاهرون شعار " نعم نستطيع نريد مدريد المركزية"، "نطمح إلى امتلاك مدريد بدون دخان"، وحذرت المفوضية الأوروبية إسبانيا من أنها ستواجه عقوبات وقضايا قانونية محتملة إذا فشلت في تلبية معايير جودة.



احتجاج فى مدريد ضد سيارات البنزبن



احتجاجات



تظاهرات فى مدريد (2)



تظاهرات فى مدريد



تظاهرات لحظر سيارات البنزين فى مدريد



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات