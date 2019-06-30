صحة الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات ثورة 30 يونيو

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأيضاً الدفع بعيادات متنقلة في التجمعات الكبري بالمحافظة لمواجهة أي طوارئ، ذلك تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو .

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، بأنه تم التشديد على مديرى المستشفيات بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك من مخازن التموين الدوائي ، وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات ومختلف الفئات المعاونة ، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة .

كما أكد وكيل الوزارة علي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بتجهيز فرق الانتشار السريع، للاستعانة بهم حال الحاجة إليهم، كما أوضح بأنه تم التنسيق بين هيئة الإسعاف بالشرقية بتغطية الحدائق والمنتزهات، وأماكن التجمعات، والطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلي تمركز سيارات الإسعاف فى 83 نقطة مختلفة بالمحافظة .