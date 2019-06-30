حبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط 3 عاطلين، فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة لمواطنين بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.