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جو بايدن.. ديمقراطى وعمره 76 عاما ويرفض وصفه بـ"الرجل العجوز"

الأحد، 30 يونيو 2019 07:11 م
جو بايدن.. ديمقراطى وعمره 76 عاما ويرفض وصفه بـ"الرجل العجوز" جو بايدن المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية 2020
كتب بلال رمضان

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يبدو أن جو بايدن، المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية يقبل الانتقادات إلا فى حالة واحدة، وهى أن يصف أحد المنتقدين بـ"الرجل العجوز".

ففى إحدى مناسبات جمع التبرعات، فى كاليفورنيا، قال المرشح الديمقراطى للرئاسة فى 2020، ونائب الرئيس الأميركى السابق، والبالغ من العمر 76 عاما، إنه لن يقبل وصفه بـ"الرجل العجوز".

وأضاف مرشح الرئاسة الأمريكية، حسبما نقلت "العربية" "أعرف أننى تعرضت للانتقادات، لكننى أدرك أننى أستطيع أن أجمع البلاد فى قلب واحد"، مضيفا: "لكن عليكم أن تخمنوا ما الذى أرفض قبوله، أن يقال الرجل العجوز.. كما أننى أرفض هذا الوضع الراهن"، فى إشارة منه إلى أوضاع الولايات المتحدة الأميركية فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب.

وبينما قوبل رفض جو بايدن لوصفه بـ"الرجل العجوز" بالتصفيق من قبل مؤيديه، قال: "الوضع الراهن لن يجعلنا صامدين.. وأنا أعنى ذلك حقاً، فإذا وحدنا هذه البلاد لن يكون أمامنا من مستحيل".

 


جو بايدن

الانتخابات الامريكيه

انتخابات الرئاسة الامريكية

دونالد ترامب

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