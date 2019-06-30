جامعة القناة: 7 كليات أعلنت نتائج نهاية العام والتصحيح الإلكترونى أثبت نجاحا كبيرا

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعه قناة السويس أنه تم الإعلان عن نتائج إمتحانات نهاية العام للفرق المختلفة بكل كلية بإجمالى بـ7 كليات بالجامعة، وهذة الكليات هى كليات الصيدلة، والتربية، والزراعة، والتجارة، والطب البيطرى، والمصرية الصينيه للتكنولوجيا التطبيقية، والسياحة والفنادق.

وأشاررئيس جامعة قناة السويس، إلى أن منظومة التصحيح الإلكترونى وإستخدام برنامج "أبن الهيثم" فى شئون الطلاب لرصد النتائج كان له أثرا واضحا فى دقة وسرعة إظهار نتائج طلاب الجامعة بالكليات المختلفة.

ومن جهة أخرى أكد الدكتورطارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس فى بيان له اليوم أنة ونواب رئيس الجامعة يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، ذلك اليوم الذى استدعى فيه الشعب المصرى موروثه الحضارى ووحدته التى دامت عبر العصور، ليعلن عن وقوفه صفا واحد خلف قيادة حكيمة ، نحو مصر قوية عظيمة مزدهرة، وجامعة قناة السويس بشبابها تؤكد على إستمرارها فى دعم مكتسبات الثورة المجيدة والوقوف خلف قائدها لمزيد من التنمية والتقدم .