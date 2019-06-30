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ترامب "استأذن" الزعيم الكورى قبل العبور لـ"بيونج يانج"..وكيم يرد "هذا شرف"

الأحد، 30 يونيو 2019 11:52 ص
ترامب "استأذن" الزعيم الكورى قبل العبور لـ"بيونج يانج"..وكيم يرد "هذا شرف" لحظة عبور ترامب لكوريا الشمالية
كتب وكالات

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استأذن دونالد ترامب، الأحد، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أونج قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أمريكى تطأ قدماه بيونج يانج، بحسب "سكاى نيوز".

وقال ترامب للصحفيين "لحظة وصولى خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعى العبور"، فكان رد الزعيم الكورى الشمالى هذا "شرف".

وبات ترامب أول رئيس أمريكى تطأ قدماه كوريا الشمالية، بعد ثوان من لقاء زعيمها كيم فى المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين.

وتصافح الطرفان فى الجانب الكورى الجنوبى من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن يسيرا خطوات داخل أراضى الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء.

وذكر الرئيس الأمريكى أنه "شعور رائع" أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم.

واعتبر أن اللقاء مع الزعيم الكورى الشمالى "يوم عظيم بالنسبة للعالم"، وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفقا على استئناف المحادثات النووية المتوفقة، مضيفا أن فريقين من البلدين سيجريان لقاءات مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج بيونج يانج النووى فى غضون "أسبوعين أو ثلاثة".

كما كشف أنه وجه الدعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض، بينما لم يذكر موعد الزيارة المرتقبة، مكتفيا بالقول "سنتبادل الزيارة فى الوقت المناسب".

وتوقفت المحادثات بين الدولتين، منذ قمة الزعيمين فى فبراير الماضي، عندما أخفقا فى تجاوز الخلافات بين مطالب أميركا لنزع سلاح كوريا الشمالية النووى ومطالب بيونج يانج بتخفيف العقوبات.

 


ترامب

زعيم كوريا الشمالية

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كيم كونج أون

كوريا

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ريح ضهرك

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