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تحرير 1090 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحلات خلال أسبوع فى حملات بسوهاج

الأحد، 30 يونيو 2019 05:56 م
تحرير 1090 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحلات خلال أسبوع فى حملات بسوهاج مخبز - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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شنت مديرية التموين بسوهاج حملة على المخابز على مستوى مراكز المحافظة وتم تحرير 1090 محضر لأصحاب المخابز ومحطات البنزين والأسواق خلال أسبوع، عبارة عن نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم الإعلان عن التشغيل والاستيلاء على الدقيق بقصد بيعه فى السوق السوداء ومواد بترولية وتحرير محاضر لأصحاب المحلات والأسواق وبيع بأزيد من السعر، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق.

 

كما تم ضبط 4 أجولة دقيق بمركز طما لدى أحد التجار قبل بيعها فى السوق السوداء وكذلك ضبط 44 زجاجة زيت تموينى لدى التاجر "مصطفى.أ" كما تم ضبط 42 جوال دقيق بمركزى البلينا لدى تاجرين مواد تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء وتحررت المحاضر اللازمة برقم جنحة 331 و328 مركز البلينا وتم مصادرة المضبوطات وتولت النيابة المختصة التحقيق .

 


سوهاج

التموين

المخابز

الدقيق

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