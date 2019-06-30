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تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 2 مليون ونصف بزعم توظيفهم 15 يومًا

الأحد، 30 يونيو 2019 05:45 م
تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 2 مليون ونصف بزعم توظيفهم 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس شخصين 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، وآخر صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات، تلقا مبالغ مالية منهم بلغت 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم.

وأكدت التحريات أن المتهمين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة اللحوم.

 


تجميع مدخرات العاملين

الاموال العامة

تجارة اللحوم

الاستيلاء على 2مليون

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