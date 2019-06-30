انتحار طالب بالإسكندرية لرفض والدته لعبه مع أصدقائه

أقدم طالب 15 عامًا على الانتحار شنقًا، داخل غرفة نومه فى الإسكندرية، اليوم، بعدما رفضت والدته اللعب على الإنترنت أو برفقة زملائه فى الشارع، فقرر التخلص من حياته.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بانتحار طالب بالصف الإعدادى شنقًا داخل إحدى الغرف محل سكنه، منطقة سيدى بشر، دائرة القسم، شرقا.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة طفل يدعى "حمزة"، طالب بالصف الثالث الإعدادى، يبلغ من العمر 15 عامًا، مسجى على السرير، يرتدى كامل ملابسه، ومصاب بسجحات حول الرقبة، ومتوفيًا.

وبسؤال والدته فى التحقيقات، أفادت بانتحار نجلها شنقًا داخل غرفة نومه، وذلك لعدم موافقتها بجلوسه على الإنترنت، بالإضافة إلى عدم نزوله للعب فى الشارع برفقة زملائه، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وقال "محمد. ال" أحد شهود العيان، إننا سمعنا صراخ فتاة من الطابق الثانى بأحد عقارات شارع هدى الاسلام، بمنطقة سيدى بشر قبلى، مؤكدا أنهم صعدوا إلى شقة العقار المشار إليه، وتبين أن شقيقة المتوفى ووالدتها لم تتمكنا من فتح باب الغرفة، ولكن شقيقته دخلت الغرفة عن طريق شباك "البلكونة" فوجدته معلقا بنجفة حجرة نومه.

وأضاف، أن الفتاة فتحت الباب لولدتها ونزلته وأرخت جسده على السرير لإنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار الشرطة لتحرير بلاغ بالواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة "تم النقل"، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن صحة الواقعة إذا كانت بها شبه جنائية أم لا، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.