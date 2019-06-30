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اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الأحد، 30 يونيو 2019 07:21 م
اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين اليوم السابع

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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. والانتهاء من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة.
 
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الرئيس فى كلمته فى العيد السادس للثورة: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث.. الثورة رسمت طريق حماية الوطن وتنميته.. وارتباط الشعب بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء لجماعات أو جهات خارجية.. نجحنا فى أن نحمى وطننا الغالى من الوقوع فى هُوّة الفوضى.. ومصر يشار إليها الآن بالبنان كمركزٍ للاستقرار والأمن والسلام

 
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89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 53 للوقود و 4 للكهرباء و 3.5 لتوصيل الغاز للمنازل ومليار جنيه لشركات المياه

 
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اليوم السابع بلس

30 يونيه

30 يونيو

مستحقى الدعم

ثورة يونيو

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