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النيابة تطلب التقرير الطبى لربتى منزل تعرضتا للاغتصاب على يد مدرب فى أكتوبر

الأحد، 30 يونيو 2019 12:20 م
النيابة تطلب التقرير الطبى لربتى منزل تعرضتا للاغتصاب على يد مدرب فى أكتوبر اعتداء جنسى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى؛ لإفادتها بنتائج التقرير الطبى الخاص بربتى منزل تعرضتا للاغتصاب على يد مدرب سباحة بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

كشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج إحدى ضحاياه أثناء استقلاله سيارته فى مدينة 6 أكتوبر، وشاهد المجنى عليها تسير بمفردها فى منطقة نائية فى ساعة متأخرة من الليل، فعرض عليها توصيلها، فوافقت، وبعد أن استقلت السيارة معه، اتجه إلى منطقة نائية، وأجبرها على خلع ملابسها واعتدى عليها جنسيًا.

 

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليها حررت بلاغًا اتهمت فيه شخص مجهول بالاعتداء عليها جنسيًا، إلا أنه لم يتم التوصل لهوية المتهم، لعدم وجود شهود حول الواقعة، أو تطابق مواصفاته مع أحد المجرمين المسجلين بقسم الشرطة.

 

وبعد عدة أيام من الواقعة سالفة الذكر، تعرف المتهم على ربة منزل ترغب فى شراء وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعرض عليها شراء إحدى الوحدات التى يملكها، واتفق معها على مقابلتها لمشاهدة الشقة، وتوجه بها إلى أحد المبانى الخالية، وأخبرها أن الشقة فى الطابق العلوى، ولكنها رفضت الصعود معه نظرًا لتأخر الوقت.

 

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم عرض على المجنى عليها توصيلها فوافقت، واقتادها إلى منطقة نائية وهددها بالسلاح لإجبارها على خلع ملابسها، وجذبها عنوة ومزق ملابسها واعتدى عليها جنسيًا داخل السيارة، بعدها أخرجها من السيارة وفر هاربًا، وتمكنت الفتاة من التقاط أرقام السيارة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عن طريق أرقام السيارة التى أدلت بها المجنى عليها فى بلاغها التى حررتها بقسم شرطة أكتوبر، وبعرضه على المجنى عليهما تعرفتا عليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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