الكلية الإكليريكية تستضيف دورة تعليمية عن القداس.. الإثنين المقبل

سارة علام

تستضيف الكلية الإكليريكية بالعباسية دورة تعليمية جديدة تحمل اسم "القداس الإلهى" وذلك بداية من الإثنين مطلع يوليو على أن تستمر على مدار شهر كامل بمقر الكلية بالكاتدرائية

وتناقش الدورة عدد من القضايا اللاهوتية والعقيدية، من بينها: مدخل حول تاريخ ومصادر القداس الباسيلي ومدخل لشرح القداس ومدخل حول تاريخ العبادة والنظم الليتورجية وكتبها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقداس الإلهي والتاريخ ومدخل حول طقوس الكنيسة والقداس في كتابات آباء الكنيسة.

ويحاضر بالدورة عدد من القيادات الكنسية، من بينهم الأنبا مكاري أسقف كنائس شبرا الجنوبية والراهب سيداروس المحرقي، والقس باسيليوس صبحي والدكتور رشدي واصف رئيس قسم العبادة بالكلية الإكلريكية.