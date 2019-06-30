سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 06:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الكلية الإكليريكية تستضيف دورة تعليمية عن القداس.. الإثنين المقبل

الأحد، 30 يونيو 2019 05:00 ص
الكلية الإكليريكية تستضيف دورة تعليمية عن القداس.. الإثنين المقبل الأنبا دانيال رئيس المجالس الإكليريكية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستضيف الكلية الإكليريكية بالعباسية دورة تعليمية جديدة تحمل اسم "القداس الإلهى"  وذلك بداية من الإثنين مطلع يوليو على أن تستمر على مدار شهر كامل بمقر الكلية بالكاتدرائية
 
وتناقش الدورة عدد من القضايا اللاهوتية والعقيدية، من بينها: مدخل حول تاريخ ومصادر القداس الباسيلي ومدخل لشرح القداس ومدخل حول تاريخ العبادة والنظم الليتورجية وكتبها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقداس الإلهي والتاريخ ومدخل حول طقوس الكنيسة والقداس في كتابات آباء الكنيسة.
 
ويحاضر بالدورة عدد من القيادات الكنسية، من بينهم الأنبا مكاري أسقف كنائس شبرا الجنوبية والراهب سيداروس المحرقي، والقس باسيليوس صبحي والدكتور رشدي واصف رئيس قسم العبادة بالكلية الإكلريكية.
 

الاكليريكي

دورة تدريبية

الكاتدرائية

القداس الإلهي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس المجلس الإكليريكى للوجه البحرى: تصاريح الزواج الثانى تصدر للمستحقين بعد فحص ملفاتهم.. والتزام كامل بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية.. الكنيسة تتعامل مع النزاعات الأسرية بروح الأبوة وتنظر بعين العطف للمضارين

الجمعة، 17 مايو 2019 03:30 م

الأنبا باخوم يجتمع بـ"الأكليريكى" بالبحر الأحمر لفحص ملفات الأحوال الشخصية

الجمعة، 02 أكتوبر 2015 04:01 م

ننشر شروط استئناف الأقباط على قرارات المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015 06:49 م

ننشر لائحة المجلس الإكليريكى للأقباط الأرثوذكس والمختص بـ"الأحوال الشخصية"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 11:44 م

بالصور.. "اليوم السابع" يدخل المجلس الإكليريكى ويحضر جلسة أحوال شخصية للأقباط.. الأنبا دانيال يقسم العمل على معاونيه.. وطوابير المتضررين تصطف على بابه

الثلاثاء، 04 أغسطس 2015 11:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

رحيل نيمار إلى برشلونة يكلفه خسارة 12 مليون يورو فى الراتب

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة