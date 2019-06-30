القبض على عاطل وبحوزته 10 قطع حشيش فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 10 قطع حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط محمد .ط 25 عاما، وبحوزته 10 قطع حشيش، قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.