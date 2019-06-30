الأزهر يعلن 316 وظيفة بالندب الداخلى من العاملين بالقاهرة والجيزة فقط

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف، حاجته إلى بعض التخصصات للعمل فى قطاعات الأزهر الرئيسية عن طريق الندب الداخلى من منطقتى القاهرة والجيزة الأزهرية وذلك على النحو التالى:-

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : مدقق لغوى حاصل على مؤهل عالٍ في اللغة العربية، 2 إخصائى إحصاء من شاغلي مجموعة الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية، 3 معلمين تخصص حاسب آلى من حملة المؤهلات العليا تخصص حاسب آلى.

الإدارة العامة لخدمة المواطنين 2 إخصائى شئون عاملين من شاغلى مجموعة التنمية الإدارية ،2 كاتب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة .

الإدارة العامة للأملاك 2 إخصائي شئون عاملين من شاغلي مجموعة التنمية الإدارية (ليسانس حقوق ـ شريعة وقانون) ،عدد 3 إخصائي شئون مالية من شاغلي مجموعة التمويل والمحاسبة.

الإدارة العامة للشئون الإدارية 23 سائق منهم (3) لمدينة البعوث الإسلامية ،و3 فني شئون هندسية ميكانيكا أو كهرباء سيارات.

الإدارة العامة للشئون الوظيفية30 أخصائي شئون عاملين من شاغلي التنمية الإدارية .

الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني 4 من شاغلي التنمية الإدارية ويجيد استخدام الحاسب الآلي.

الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن 7 (3) إخصائي شئون عاملين (4) إخصائي شئون مالية من شاغلي التنمية الإدارية والتمويل والمحاسبة ،و 6 كاتب من حملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة.

هيئة كبار العلماء 10 جمع وصفّ يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي ، ديوان المظالم عدد 3 باحث من شاغلي التنمية الإدارية من الحاصلين على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون ،وعدد 5 إداري من حملة المؤهلات العليا.

معهد العلوم الإسلامية 1 تخصص قرآن كريم ، 12 تخصص علوم شرعية، 14 تخصص علوم عربية، 3 تخصص لغة إنجليزية، 3 تخصص لغة فرنسية، 3 تخصص جغرافيا واقتصاد، 14 إخصائى اجتماعى، 5 إخصائى تغذية،1 إخصائي شئون طلاب ،عدد 1 إخصائي شئون عاملين ،عدد 1 توريدات ،عدد 1 إخصائي شئون إدارية ،عدد 1 كاتب شطب ،عدد 7 خدمات معاونة.

52 أخصائي شئون عاملين - أخصائى شئون إدارية أو أى من شاغلى أخصائى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ،عدد 7 أخصائي شئون مالية من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة ،عدد10 كاتب شئون معاهد من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة من شاغلى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية ،عدد3 معلم تخصص حاسب آلى من حملة المؤهلات العليا في الحاسب الآلى ،عدد2 أخصائي إحصاء من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية ،عدد 1 مدقق لغوى حاصل على مؤهل عال تخصص لغة عربية من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم ،عدد 23 سائق بالمجموعة النوعية الحرفية أو عمال خدمات معاونة يحملون رخصة قيادة مهنية ،عدد 3 فنى شئون هندسية (ميكانيكا – كهرباء سيارات) من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف الهندسة المساعدة .

عدد 10 معلم تخصص حاسب آلى من حملة المؤهلات العليا في الحاسب الآلى ،عدد1 تخصص قرآن كريم من الحاصلين على مؤهل عالي شرعي ويجيد حفظ وتجويد القران الكريم من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم ،عدد12 تخصص علوم شرعية من الحاصلين على مؤهل عالي شرعي من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم ،عدد14 تخصص علوم عربية من حملة المؤهلات العليا تخصص لغة عربية من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم ،عدد 3 تخصص لغة انجليزية من حملة المؤهلات العليا تخصص انجليزى من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم.

عدد 3 تخصص لغة فرنسية من حملة المؤهلات العليا تخصص فرنساوى من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم ،عدد3 تخصص جغرافيا واقتصاد من حملة كليات الآداب او التربية او اللغة العربية قسم التاريخ او ما يعادلهم من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وهيئة التعليم ،عدد 14أخصائي اجتماعى من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية وهيئة التعليم ،عدد5 أخصائي تغذية من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف التغذية والتدبير المنزلى ،عدد7 عمال خدمات معاونة من شاغلى المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة للعمل بمعهد العلوم الإسلامية .

وذلك وفق الشروط الاتية: أن يكون المتقدم مسكن على الوظيفة المتقدم لها فيما عدا الوظائف المذكورة بالبند (6- 7 – 9) يكتفى بتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها، ألا يتجاوز المتقدم 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان، أن يكون المتقدم من العاملين بمنطقة القاهرة أو الجيزة الأزهرية، إجادة استخدام الحاسب الآلي، الحصول علي تقرير امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة، اجتياز الإختبارات المقررة، وعلي الراغبين التقدم يدويا بـطلب ندب داخلي للإدارة العامة للشئون الوظيفية - قسم التنقلات (المقر: داخل جامعة الأزهر بجوار مستشفى الحسين) علي أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية مدونا به رقم التليفون الشخصي كما هو موضح بالنموذج المرفق ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي يتضمن توافر الشروط المذكورة وصورة من بطاقة الرقم القومى في موعد غايته ثلاثون يوما ابتداء من 1 يوليو 2019.