إنفو جراف.. حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

المنيا-فريق المحافظات

إنشاء وتطوير شامل لـ7 مستشفيات عامة ومركزية

إنشاء 276 عمارة بإجمالي 6180 وحدة سكنية

مليار و314 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب وتنفيذ 53 الف وصلة منزلية

أنشاء ورصف الطرق القومية لربط المنيا بباقي المحافظات

تنفيذ 14الف مشروع ضمن مبادرة "مشروعك" لتوفير 26 الف فرصه عمل للشباب

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن ذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة غالية على نفوسنا جميعا ، حيث استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وانحاز لهم الجيش لبدء تأسيس مصر الحديثة.

وأضاف المحافظ خلال تصريحات له بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أن 30 يونيو تعد البداية الحقيقة للتنمية والاستقرار من خلال تحقيق العديد من الانجازات ، والتي شملت كافة القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والاستثمار وغيرها.

واستعرض المحافظ عدد من الانجازات التي تحققت في محافظة المنيا خلال الفترة من30 / 6 / 2014 - 30-/5 / 2019 في عدة قطاعات.

ففي قطاع الصحة يجري العمل حاليا في إنشاء وتطوير شامل لمستشفيات عامة ومركزية وهي ( العدوة / مغاغة / بنى مزار / مطاى / سمالوط / ملوى / ديرمواس ) بتكلفة تصل الي أكثر من مليار و500 مليون.

كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات (حميات ورمد ملوى و المنيا العام و الفكرية المركزى ) وكذلك إنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد لعدد 51 وحدة صحية بقري المحافظة وإنشاء مستشفى طوارئ الشيخ فضل ، كما تم استلام عدد 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة ، بالإضافة الى تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل وهي ( قلندول – بنى حسن الشروق – أبا الوقف – الجرنوس - حلوة ).

وفي قطاع التعليم أكد المحافظ أنه تم إنشاء و توسعة و إحلال جزئي وإحلال كلي لعدد 257 مدرسة بإجمالي عدد 3774 فصل ، كما يجري حاليا إنشاء وتوسعة وإحلال كلى وجزئي لعدد 58 مدرسة ، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد ( 92 ) مدرسة.

وشهد قطاع الاسكان خلال السنوات الست الماضية نقلة كبيرة حيث تم إنشاء 276 عمارة (إسكان اجتماعي – محور تمليك – أكثر إحتياجاً ) بمراكز المحافظة باجمالي عدد 6180 وحدة سكنية + 160 محل استثماري، بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ 432 عمارة إسكان اجتماعي بعدد 10368 وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة) وكذلك تنفيذ 20عمارة إسكان اجتماعي بعدد 480 وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة بالإضافة الى تنفيذ 48 عمارة ( سكن مصر ) بعدد 1152 وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة، وتنفيذ 22عمارة ( دار مصر ) بعدد 528وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة ، بالإضافة الى تنفيذ مشروعات (مياه، صرف، كهرباء ،اتصالات، رى، طرق، خدمات) بمدينة المنيا الجديدة.

كما انهت المحافظة اعمال تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل لعدد 38 عماره بإجمالي 814 وحده سكنيه و 192 وحده تجاريه مع تطوير منطقة ابو هلال من خلال اعادة تأهيل شبكات المرافق ، ويجري حاليا أعمال الاخلاء والهدم لتطوير مدينة العمال .

إنشاء وتوسعة عدد 6 محطات مياه شرب بتكلفة تصل الي 593 مليون جنيه ، وجاري العمل بعدد ( 8 ) مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة في ( العدوة / أبوقرقاص / الفجانى / نزلة البدرمان / نزلة أسمنت / سمالوط / أتقا / أبا البلد ) بتكلفة تصل الي مليار و314 مليون جنيه كما تم تنفيذ عدد 53 الف وصلة منزلية لمياه الشرب ، وإنشاء عدد 19محطة صرف صحى والانتهاء من عدد مشروعي ( عمارات الأوقاف / عمارات مطاي ) ويجري العمل حاليا في 93 مشروع صرف صحي بنطاق المحافظة اكد المحافظ ان الانجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء شملت انشاء محطه محولات كهرباء بتكلفة 745 مليون جنيه بمركز مغاغة واجراء توسعات فى محطه الكهرباء بمركز سمالوط بتكلفه 12.5 مليون جنيه ، وتعديل مسار الخطوط الهوائية وكابلات ارضية للجهد المتوسط لعدد1583 منزل بتكلفة 45 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 12 محطه للطاقة الشمسية في مراكز وقرى المحافظة بتكلفة 6 مليون جنية .

وفى قطاع الطرق والكباري بالمحافظة تم رصف الطرق القومية لربط محافظة المنيا بباقي المحافظات (المنيا – راس غارب , المنيا – الشيخ فضل , وافتتاح طريق البهنسا البويطي احد مشروعات الطرق القومية وازدواج الطريق الزراعى, وصلات ربط الكباري على النيل , رفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي بمساحه 354.5 كم بتكلفة مليار و 737 مليون جنيه .

كما تم رصف ورفع كفاءة 517 طريق بإجمالي مساحه 422 كم بتكلفة 384.5 مليون جنية .

وجارى انشاء وتطوير محور كوبر سمالوط على نهر النيل بطول 24كم بتكلفة مليار و 450 مليون جنية، والانتهاء من محور كوبري بني مزار على النيل ، كما يجري الانتهاء من تطوير طريق الصحراوي الغربي بطول 98 كم بتكلفة 2 مليار و 293 مليون جنيه .

وفى قطاع التموين أوضح المحافظ أنه تم تطوير مطحن بنى مزار بطاقة انتاجية من 375 الى 675 طن في اليوم بتكلفة 95 مليون جنيه، وتم انشاء عدد 5 هناجير تخزينية 8640 طن لتخزين القمح بتكلفة 23 مليون جنية.

كما تم انشاء عدد 4 صوامع سعه 185 الف طن بتكلفة 353 مليون جنية وفى قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوجد بالمحافظة منطقتين صناعيتين بالإضافة الى منطقة حرة تمتلك 223 مصنع منتج و 156 مصنع تحت الانشاء .

كما وقعت المحافظة مع مجموعة الغرير الإماراتية، عقدا لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر، ويعتبر من أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمحافظة بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، وسيسد المصنع العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سيكون أكبر مصانع السكر في أفريقيا والشرق الأوسط، وقادرا على تكرير نحو 900 ألف طن من السكر الخام في غير مواسم الحصاد.

وسيوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ تكلفة إنشاء المصنع فقط 450 مليون دولار لسد الفجوة خلال 4 سنوات، والمصنع به استثمارات محلية بنسبة محددة ، بالإضافة الى تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق أول منطقة حرة للصناعات النسيجية بالصعيد والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 على مساحة 306.7 فدان والواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل، وقد أعلنت وزارة الاستثمار عن استكمال الاعتمادات، كما تم تمويل 138 الف و 756 مشروع من جهاز المشروعات المتوسطه والصغيرة ومنتاهية الصغر من خلال الاقراض المباشر او الوسيط " البنوك" وتم توفير 151 الف 308 فرصه عمل الى الشباب بالقطاع الخاص .

وفى المنطقة الصناعية بالمطاهرة قامت المحافظة بتوفير مساحه 80 الف متر مربع لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجارى تنفيذ 68 من المشروعات الصغيرة على مساحه تتراوح بين 300 م2 الى 600 م2 .

وفيما يخص المشروع القومي التابع لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" تم تنفيذ 14الف و 98 مشروع ضمن المشروعات القومية للتنمية المحلية حققت توفير 26 الف 528 فرصه عمل للشباب وذلك بتكلفة مليار و 205 مليون جنية .

وأشار المحافظ أنه في مجال البيئة فقد تم تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز العدوة بطاقة إنتاجية 300 طن في اليوم بتكلفة 32 مليون جنية .

كما تم شراء عدد 60 تروسيكل من الهيئة العربية للتصنع مصمم خصيصا لجمع القمامة من امام المنازل وتم اجراء التوقيع على بروتكولات تعاون مع 240 جمعية اهلية لتنفيذ منظومة المجمع السكنى وتقديم الخدمات الى 120 ألف أسرة.

وفى قطاع التخطيط تم إنشاء وتجهيز 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري .

وتحرص المحافظة على الاهتمام بالشباب وتوفير سبل الدعم لهم ففي مجال الشباب والرياضة تم إنشاء وتطوير ملاعب وحمامات سباحه 180 مشروع وذلك بتكلفة 101 مليون جنية .

وفى قطاع السياحة تسعى المحافظة الى تنشيط السياحة حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من المتحف الاتونى بكورنيش النيل بمدينة المنيا وجارى العمل في المرحلة الثالثة والرابعة وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه كما تم إحلال وتجديد متحف ملوي .

وفي قطاع الثقافة، تم انشاء مكتبة مصر العامة على النيل بتكلفة 12 مليون و300 الف جنيه و انشاء قصر ثقافة المنيا الجديدة على مساحة 7660م.

وفى قطاع المشروعات القومية حيث تم توصيل الغاز الطبيعي الى 8 مدن بالمحافظة هم (ابوقرقاص – ملوى – مطاى – سمالوط – مغاغة –المنيا الجديدة ) وعدد 3 قرى (بنى أحمد الغربية – تله- البرجاية) لعدد 140 الف 663 أسرة وذلك بتكلفة 440 مليون جنية .



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (2)



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (3)



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (4)



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (5)



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (6)



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (1)



حصاد محافظة المنيا فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو (7)