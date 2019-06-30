إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص، فى حادث انقلاب "توك توك" أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين "فاطمة على سعد" 15 سنة مصابة بجروح وسحجات، و"عمر عيد شعبان" 18 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، "محمود جمال عبد السلام" 22 سنة مصابًا بكدمات وجروح بالجسم، "نورا سيد عبدالسلام" 40 سنة مصابة بكدمات بالجسم، "ندى كردى عبدالسلام" 11 سنة، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، "مها عيد جودة" 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"صابرين سيد سيد فرج" 12 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.