سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

الأحد، 30 يونيو 2019 03:05 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف انقلاب توك توك - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 7 أشخاص، فى حادث انقلاب "توك توك" أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين "فاطمة على سعد" 15 سنة مصابة بجروح وسحجات، و"عمر عيد شعبان" 18 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، "محمود جمال عبد السلام" 22 سنة مصابًا بكدمات وجروح بالجسم، "نورا سيد عبدالسلام" 40 سنة  مصابة بكدمات بالجسم، "ندى كردى عبدالسلام" 11 سنة، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، "مها عيد جودة" 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"صابرين سيد سيد فرج" 12 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

انقلاب توك توك

سياره اسعاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة