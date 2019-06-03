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6 حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة فى "مسكن الزوجية"

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:00 ص
6 حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة فى "مسكن الزوجية" محكمة الأسرة_ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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 للزوجة الحاضنة الحق فى مسكن الزوجية ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضى القانون.

ويرصد "اليوم السابع" إجراءات سقوط حق الحاضنة فى مسكن الزوجية.

1- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.

2- سقوط حق الحاضنة فى الحضانة دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق فى الحضانة.

3- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب فى آى وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.

5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه.

 


مسكن الزوجية

حق الحضانة

حصانة صغير

خلافات زوجية

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