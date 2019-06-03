6 حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة فى "مسكن الزوجية"

للزوجة الحاضنة الحق فى مسكن الزوجية ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضى القانون.
ويرصد "اليوم السابع" إجراءات سقوط حق الحاضنة فى مسكن الزوجية.
1- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة فى الحضانة دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق فى الحضانة.
3- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب فى آى وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.
5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه.
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