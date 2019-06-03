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2200 سيارة إسعاف وغرف أزمات وطوارئ لتغطية احتفالات العيد فى كل المحافظات

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:24 م
2200 سيارة إسعاف وغرف أزمات وطوارئ لتغطية احتفالات العيد فى كل المحافظات سيارات إسعاف - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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وضعت الحكومة بكل وزاراتها المعنية خططا شاملة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفيما يخص قطاع الصحة تشمل تلك الاستعدادات توفير أكثر من 2000 سيارة إسعاف، إضافة إلى غرف طوارئ وأزمات.

وبحسب الخطة فقد زادت هيئة الإسعاف عدد سياراتها المجهزة إلى 2227 سيارة موزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة فى كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وألغت الهيئة إجازات الفرق الطبية فى كل المستشفيات، مع رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، ومراجعة وتوفير أرصدة كل الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توفير مخزون استراتيجى من أكياس الدم فى جميع بنوك الدم المركزية والإقليمية، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة فى ديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى.
 
وتشمل الخطة رفع درجة الاستعداد فى كل مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ فى كل سيارة لضمان سرعة التعامل مع أى حدث طارئ. مع التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة، عن طريق مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات، مع تأمين ودعم المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية فى المحافظات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

وضمن تفاصيل الخطة أيضا، التنسيق مع مراكز السموم فى المحافظات، ورفع درجة استعداداتها وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفورى عن أية حالات سموم فور وصولها، وتوفير المصل المضاد للتسمّم الممبارى (التسمّم من الأسماك المملّحة)، وتكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية وأخذ عينات وفحصها معمليًّا، واتّخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، مع التعامل الفورى حال الإبلاغ عن أية منشآت غذائية أو مصانع غير مُرخّصة تُصنّع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين، وقد خصصت الوزارة الرقم 105 للإبلاغ عن أية مخالفات تخص الأغذية.

 

وتضمنت الخطة كذلك التنبيه على كل إدارات مراقبة الأغذية فى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية من مصانع ومخازن وسلاسل سوبر ماركت، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات الأغذية المعروضة، خاصة الفسيخ والرنجة والمُجمّدات والعصائر. وشملت الخطة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، تتصل بغرف عمليات المحافظات، وتضم فى عضويتها قطاعات الطب العلاجى والطب الوقائى والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف، وإدارة الرعايات المُركّزة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك لحظة بلحظة.


عيد الفطر

عيد الفطر 2019

احتفالات العيد

المستشفيات فى العيد

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