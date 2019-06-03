مشاهدة كبير مبعوثى كوريا الشمالية النوويين سابقا خلال حفل فنى أمس

سول (رويترز)

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن كيم يونج تشول المسؤول الكورى الشمالى الكبير وكبير مبعوثى بيونجيانج النوويين سابقا، رافق الزعيم كيم جونج أون إلى حفل فنى أمس الأحد، فى إشارة إلى أن رئيس جهاز المخابرات السابق حى ومازال يمثل قوة فى هيكل السلطة بكوريا الشمالية.

وكانت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية قد ذكرت، الجمعة الماضية، نقلا عن مصدر كورى شمالى لم تحدده، أن كيم يونج تشول الذراع اليمنى لكيم جونج أون والذى كان نظير وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قبل قمة هانوى الفاشلة أحيل لمعسكر عمل وإعادة تثقيف فى إقليم جاجانج قرب الحدود الصينية، وعندما سئل بومبيو يوم عن آخر اتصال أجرته الولايات المتحدة مع كيم يونج تشول ومع كوريا الشمالية بوجه عام امتنع عن الرد قائلا "نجرى مفاوضاتنا بشكل شخصى".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الاثنين إن كيم يونج تشول كان من بين "كبار المسؤولين" الذين رافقوا كيم جونج أون وزوجته رى سول جو خلال حضورهما عرضا فنيا للهواة من زوجات ضباط فى الجيش الكورى الشمالى أمس الأحد.