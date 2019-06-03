مستشار ترامب يطالب بإعدام مدير المخابرات المركزية السابق بتهمة الخيانة

كتبت إنجى مجدى

دعا روجر ستون، المستشار المقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وخبير السياسات الاستراتيجية، إلى إعدام جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، بتهمة الخيانة.

ونشر ستون، الذى واجه اتهامات فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية التى جرت فى خريف العام 2016، قصة عبر حسابه على تطبيق انستجرام أمس الأحد، قال فيها إن "برينان" يستحق الموت لارتكابه الخيانة، ونشر المستشار المقرب من ترامب فى قصته صورة لمدير CIA السابق، وعلق عليها بالقول: "هذا الشخص المريض نفسيا يجب توجيه اتهامات له ومحاكمته وإدانته وإعدامه بتهمة الخيانة".

كان "ترامب" قد دافع عن "ستون" فى يناير الماضى، بعد توجيه قرار اتهام له فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات، وتساءل الرئيس الأمريكى وقتها عن سبب عدم توجيه اتهامات مماثلة لـ"برينان" وآخرين بالكذب على الكونجرس.

يُذكر أن جون برينان خدم فى إدارة باراك أوباما، واستمر فى منصبه حتى يناير 2017، لكنه فى وقت لاحق تعرض لإلغاء تصريحه الأمنى، بعدما قال البيت الأبيض إنه كذب على الكونجرس بشأن استخدام مجتمع الاستخبارات لملف "ستيل" سيئ السمعة.