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مخالفات تعرضك للحبس بقانون المرور الجديد.. عدم الالتزام بمسافات الأمان

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس بقانون المرور الجديد.. عدم الالتزام بمسافات الأمان حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور، ومنها

 

- عدم الالتزام بمسافات الأمان

نصت المادة 79 على خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

 

 

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين

نصت المادة 77 مخالفات الشريحة الثانية على معاقبة المخالف بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه ومعظم سائقى المقطورات لا تلتزم بتلك التعليمات وستدفعهم هذه المادة للاستجابة.


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