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محكمة سويدية ترفض طلبا لاعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:55 م
محكمة سويدية ترفض طلبا لاعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج
أ ش أ

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رفضت محكمة سويدية ، اليوم الإثنين طلبا من الادعاء بإصدار طلب احتجاز غيابى بحق ، جوليان أسانج ، مؤسس موقع "ويكيليكس".
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - التى بثت النبأ - أن قرار المحكمة سيصعب من عملية ترحيل أسانج ، الذى يحمل الجنسية الاسترالية إلى السويد لاستجوابه بشأن قضية الاعتداء الجنسى المتهم فيها.
يشار إلى أن السويد فتحت فى 13 مايو الماضي التحقيق فى ادعاءات الاغتصاب الموجهة إلى أسانج ، والتى ينفى ارتكابها. 
ويقضى أسانج حاليا عقوبة السجن لمدة 50 أسبوعا فى بريطانيا بسبب تخطى الكفالة.


ويكيليكس

جوليان أسانج

السويد

محكمة سويدية

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