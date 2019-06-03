محكمة سويدية ترفض طلبا لاعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

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رفضت محكمة سويدية ، اليوم الإثنين طلبا من الادعاء بإصدار طلب احتجاز غيابى بحق ، جوليان أسانج ، مؤسس موقع "ويكيليكس".

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - التى بثت النبأ - أن قرار المحكمة سيصعب من عملية ترحيل أسانج ، الذى يحمل الجنسية الاسترالية إلى السويد لاستجوابه بشأن قضية الاعتداء الجنسى المتهم فيها.

يشار إلى أن السويد فتحت فى 13 مايو الماضي التحقيق فى ادعاءات الاغتصاب الموجهة إلى أسانج ، والتى ينفى ارتكابها.

ويقضى أسانج حاليا عقوبة السجن لمدة 50 أسبوعا فى بريطانيا بسبب تخطى الكفالة.