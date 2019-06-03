محافظ قنا: كورنيش النيل جاهز لاستقبال المواطنين فى العيد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمتابعة أعمال النظافة والتشجير بكورنيش النيل بمدينة قنا، استعدادا لاستقبال المواطنين خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك يرافقه أشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تابع المحافظ خلال جولته أعمال زراعة وتقليم الأشجار ووجه بضرورة الاهتمام برى وتقليم وتهذيب الأشجار وأحواض النجيل بشكل منتظم، وأعطى تعليماته بزيادة حاويات وصناديق القمامة وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما وجه محافظ قنا مسئولى مدينة قنا وإدارة الكورنيش بنقل المراكب النيلية المتواجدة بالكورنيش إلى المرسى النيلى الجديد ليظهر الكورنيش بالمظهر الجمالى اللائق، وتفقد المحافظ المسافة الواصلة بين كورنيش النيل ومرسى البواخر النيلية والتى تبلغ حوالى 300 متر، حيث وجه بضرورة تكثيف اعمال النظافة بتلك المنطقة واقتلاع الاشجار القديمة وزراعة اشجار جديدة وتجهيزها بحيث تكون متنفسا لأهالى مدينة قنا على النيل.